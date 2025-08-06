İSKİ Baraj doluluk oranları! 6 Ağustos İstanbul barajlarında son durum ne, doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ Baraj doluluk oranları! 6 Ağustos İstanbul barajlarında son durum ne, doluluk oranı yüzde kaç?
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İstanbul baraj doluluk oranları son durumunu merak edenler için "6 Ağustos İstanbul barajlarında son durum ne, doluluk oranı yüzde kaç?" sorusu Google'da sıklıkla gündeme geliyor.

Yaz mevsiminin ilerlemesiyle birlikte su seviyesi değişimleri, İSKİ'nin resmi açıklamalarıyla takip ediliyor. Peki, İstanbul'daki barajların doluluk oranı 6 Ağustos 2025 itibarıyla yüzde kaç? Afet ve su yönetimi açısından kritik olan bu veriler, tüketicilerin su kullanım alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor. Peki, 6 Ağustos İstanbul barajlarında son durum ne, doluluk oranı yüzde kaç? İşte detaylar...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

6 Ağustos Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50,62 olarak ölçüldü. Bu oran, İstanbul'un yaz aylarında artan su tüketimiyle birlikte sınırlı rezervle ilerlediğini gösteriyor. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan sıcaklık artışıyla birlikte su kaynaklarının verimli kullanımı büyük önem taşıyor.

İSKİ Baraj doluluk oranları! 6 Ağustos İstanbul barajlarında son durum ne, doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Ömerli Barajı: %50,18

Darlık Barajı: %61,68

Elmalı Barajı: %67,6

Terkos Barajı: %54,73

Alibey Barajı: %34,09

Büyükçekmece Barajı: %49,51

Sazlıdere Barajı: %43,11

Istrancalar Barajı: %30,6

Kazandere Barajı: %38,76

İSKİ Baraj doluluk oranları! 6 Ağustos İstanbul barajlarında son durum ne, doluluk oranı yüzde kaç?

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