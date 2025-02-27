İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 ŞUBAT | İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ, ASKİ baraj doluluk

İstanbul'da baraj doluluk oranları, su kaynaklarının durumu açısından vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İSKİ baraj doluluk oranı, 27 Şubat verilerine göre güncellenirken, son durum merak konusu oldu. Özellikle kış aylarında yağışların durumu, barajlardaki doluluk oranlarını doğrudan etkiliyor. İşte 27 Şubat İSKİ baraj doluluk oranı ve İstanbul'un su durumu…

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

27 ŞUBAT (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Şubat 2025 Perşembe günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

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