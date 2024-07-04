İSKİ BARAJ DOLULUK | İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne?

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4 TEMMUZ İSTANBUL SU KESİNTİSİ

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 4 Temmuz 2024 Perşembe bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.