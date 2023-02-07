10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sırasında devrilen konteynerler İskenderun Limanı'nda büyük bir yangına neden oldu. Vatandaşlar ise İskenderun limanı neden yanıyor? İskenderun limanında neden yangın çıktı, söndü mü? sorularını merak etti.

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında başlayan yangın hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında İskenderun limanı neden yanıyor? İskenderun limanında neden yangın çıktı, söndü mü? soruları aratılıyor.

İSKENDERUN LİMANI NEDEN YANIYOR?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan limanda depremden sonra konteyner devrilmesinden kaynaklı çıkan yangın halen devam ediyor. Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor. TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan limanda depremden sonra konteyner devrilmesinden kaynaklı çıkan yangın halen devam ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangın havadan görüntülendi.

Yangın, İskenderun'un Karayılan Mahallesi'nde bulunan limanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası konteyner devrilmesinden kaynaklı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, halen söndürülemedi.