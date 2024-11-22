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İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir?

İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir?
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İskenderun Belediyesi hangi parti ve İskenderun Belediye Başkanı kimdir soruları gündeme geliyor. 2024 Yerel Seçimlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesini hangi parti kazandı ve İskenderun Belediye Başkanı kim oldu merak ediliyor. Peki, İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir?

İskenderun Belediyesi hangi parti? 31 Mart Yerel Seçimlerinde İskenderun Belediye Başkanı kim oldu ve İskenderun Belediyesi hangi parti soruları gündeme geliyor. İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir? Detaylar haberimizdedir...

İSKENDERUN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Ak Parti'den Mehmet Dönmez %43,08 oy oranı ile İskenderun Belediye Başkanı seçilmiştir.

İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir?Mehmet Dönmez

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, 1978 yılında İskenderun'da doğmuştur. Eğitim hayatını Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır.

Dönmez, iş hayatında geniş bir yelpazede faaliyet göstermiş olup, Dönmezoğlu Grup bünyesinde lojistik, antrepo, madencilik, inşaat, tekstil ve savunma sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren dört firmanın kuruculuğunu üstlenmiş ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır.

Siyasi kariyerine 2012 yılında AK Parti İskenderun İlçe Başkan Yardımcısı olarak adım atan Mehmet Dönmez, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkan Aday Adayı olmuştur. Ayrıca AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunmuş ve 2015 Genel Seçimlerinde Hatay Milletvekili Aday Adayı olarak partisine katkı sağlamıştır.

Mehmet Dönmez, 2000 yılında evlenmiş ve üç çocuk babasıdır.

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