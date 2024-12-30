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İskender Kodalak kimdir, eşini neden öldürdü?

İskender Kodalak kimdir, eşini neden öldürdü?
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde İskender Kodalak, eşi Simge Kodalak'ı öldürdüğünü itiraf ederek polise teslim oldu. Olayın ardından Cesedi gölet kenarında bulunan Simge'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İskender Kodalak kimdir, eşini neden öldürdü?

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde İskender Kodalak (42), eşi Simge Kodalak'ı (31) öldürüp, cesedini gölet kenarına bıraktı. Polise gidip suçunu itiraf eden Kodalak'ın tarif ettiği yerde eşi Simge Kodalak'ın cansız bedeni bulundu. Peki, İskender Kodalak kimdir, eşini neden öldürdü?

İSKENDER KODALAK KİMDİR, EŞİNİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Olay, saat 14.00 sıralarında Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Müzisyen olduğu öğrenilen İskender Kodalak, polis merkezine gidip eşi Simge Kodalak'ı öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti'nin yanına bıraktığını itiraf ederek teslim oldu. Bölgenin jandarma bölgesi olması sebebiyle polis durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göletin kenarında Simge Kodalak'ı hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Kodalak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Boynunda kesici alet yarası bulunan Simge Kodalak'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.İskender Kodalak jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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