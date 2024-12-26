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Işık İpek öldü mü? Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek neden öldü?

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Işık İpek öldü mü? Şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi olan ve gazetecilik dünyasında tanınan muhabir Işık İpek, evinde ölü bulundu. Magazin Gazetecileri Derneği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 42 yaşındaki Işık İpek'in ölüm haberi doğrulandı. Sevenleri ise Işık İpek neden öldü? sorusunun cevabını araştırıyor.

42 yaşındaki muhabir Işık İpek, dün akşam evinde ölü bulundu. Ölüm haberini, Magazin Gazetecileri Derneği şu ifadelerle duyurdu: "Işık İpek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz." Peki, Işık İpek öldü mü? Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek neden öldü? Detaylar haberimizde...

IŞIK İPEK ÖLDÜ MÜ?

Şarkıcı Yaşar İpek'in muhabir kardeşi 42 yaşındaki Işık İpek evinde ölü bulundu. Yapılan paylaşımda "Işık İpek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Işık İpek'in vefatı sonrası ünlü isimlerden de başsağlığı paylaşımları yaptı.

Derya Uluğ, "Melek gibi biriydi Işık. Şimdi gerçekten melek oldu... Mekânın cennet olsun kardeşim. Seni hep çok güzel hatırlayacağız."

Demet Özdemir, "Mekânın cennet olsun Işık. Yattığın yer incitmesin seni. Tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."

Işık İpek öldü mü? Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek neden öldü?

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