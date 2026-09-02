İşçilerden Birlik Çağrısı: 'Mücadele Etmeden Hiçbir Şey Değişmez'
Tatillerini yevmiyeli ek işlerde geçirmek zorunda kalan ve fazla mesai çarkına hapsedilen işçiler, üretimden gelen güçlerini birleştirerek mücadele çağrısı yapıyor. Onlara göre, haklarını elde etmenin yolu ortak mücadeleden geçiyor.
Tatillerini yevmiyeli ek işlerde geçirmek zorunda kalan ve fazla mesai çarkına hapsedilen işçiler, "Mücadele etmeden hiçbir şey değişmez" diyor.
Bu sözlerle üretimden gelen güçlerini birleştirme çağrısı yapıyorlar.
Kaynak: Haber Merkezi