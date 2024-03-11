İsa Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı İsa Çetin kaç yaşında, nereli?
Yeniden Refah Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı İsa Çetin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, İsa Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı İsa Çetin kaç yaşında, nereli?
İsa Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı İsa Çetin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı İsa Çetin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İsa Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı İsa Çetin nereli? Detaylar haberimizdedir…
İSA ÇETİN KİMDİR?
İsa Çetin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.