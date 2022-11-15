İş Adamı Bora Yazır'dan Gürcistan'a 100 hektarlık üzüm bağı yatırımı

Geçtiğimiz günlerde Gürcistan'da matbaa sektörüne yaptığı yatırımla gündeme çıkan Türk işadamı Bora Yazır, bu kez eski Azerbaycan toprakları olan Bolnisi ilçesinin Talaveri köyünde 2,3 milyon dolara 100 hektarlık üzüm bağlarını satın aldı.

Bora Yazır'ın Azerbaycanlı ortağı Nijat Abilov şu anda 350.000 dikilmiş üzüm fidesiyle yılda 1 milyon şişe şarap ürettiğini ifade ediyor. Abilov aynı zamanda, Çin'in en büyük şarap ithalatçılarından biri olan "Chateau Changyu Moser" ile İstanbul'da bir anlaşma imzaladıklarını da duyurdu. Nijat Abilov imzalanan iş birliği temelinde, Gürcistan'dan alacakları yerel ürünler dahil Çin'e yıllık 5 milyon şişe şarap ihracatını sağlayacaklarını da vurguladı.

Böylece Talaveri köyünde yılda 800 bin ton üzüm alacak ve şaraba dönüşmesi sağlanacak. Bu vesileyle yerel halka yeni iş yerleri sağlamak için koşullar yaratılacak.Bu bağlamda, bir şarap üretim tesisinin inşaatının da proje aşamasında olduğu belirtildi.