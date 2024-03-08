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İrfan Önal kimdir? CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal kaç yaşında, nereli?

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CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal hakkında merak edilenler. Önal'ın yaşadığı yer, yaşı ve diğer kişisel bilgileri.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı ise İrfan Önal oldu. İrfan Önal kimdir? İrfan Önal nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İRFAN ÖNAL KİMDİR?

İrfan Önal, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu olup siyasi kariyerine 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları'nda başlamıştır.

2014 yılında CHP Parti Meclisi Üyesi seçilen Önal, 7 Haziran ve 1 Kasım seçim kampanyalarında da görev almıştır. 2019 yerel seçimlerinde Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilmiş olup hala bu görevlerini sürdürmektedir. Bayraklı Belediyesi'nde Encümen Üyesi ve Meclis Başkan Vekilliği, Büyükşehir Belediyesi'nde ise İmar Komisyon Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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