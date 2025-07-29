İrfan Demet neden gözaltına alındı? İETT'de yolsuzluk mu yapıldı?

İrfan Demet neden gözaltına alındı? İETT'de yolsuzluk mu yapıldı?
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İrfan Demet neden gözaltına alındı? Bu soru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

İett Genel Müdürü İrfan Demet'in gözaltına alınması sonrası, İrfan Demet neden gözaltına alındı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, İett'de yolsuzluk mu yapıldı? Kamuoyunda büyük yankı uyandıran operasyonun ardından, İett'de yolsuzluk mu yapıldı sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. Peki, İrfan Demet neden gözaltına alındı? İett'de yolsuzluk mu yapıldı? İşte detaylar...

İRFAN DEMET NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Suç örgütünün İSFALT ve İett'den aldığı bazı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Soruşturma kapsamında bu ihalelerin komisyonlarında görev alan kişilerle ihale yetkililerinden oluşan toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

İrfan Demet neden gözaltına alındı? İETT'de yolsuzluk mu yapıldı?

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Diğer beş şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan isimlerden bazıları şöyle:

İrfan Demet - İETT Genel Müdürü

Kazım Taylan Sever - İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya - İETT İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu - İETT Muhasebe Müdürü

Şeymus Oral - İETT Mali İşler Daire Başkanı

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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