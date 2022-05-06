Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Uzun süredir İmge adındaki kız arkadaşı ile mutlu bir birliktelik yaşayan Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden ayrılmış ve ikili arasındaki gerginlik magazin gündemine yansımıştı. İrem Tuncer kimdir? Ebrar Karakurt sevgilisi İrem Tuncer kaç yaşında, mesleği ne?

İREM TUNCER KİMDİR?

İrem Tuncer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Eğitim hayatına İstanbul'da başladı.

Lise sıralarında tiyatroya ilgi duymaya başladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine tiyatro üzerinden devam ederek öğrenimini İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde sürdürmeye başladı.

İrem Tuncer

Ardından temel oyunculuk eğitimleri için Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim aldı.

İrem Tuncer oyunculuk kariyerine ilk kez tiyatro sahnesinde rol alarak adım attı.

"Beş Para Etmez Varyete, Artiz Mektebi" oyunlarında sahne aldı.

Haberler.com - Gündem