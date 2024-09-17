Başarılı oyuncu İrem Sak'ın Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dr. Şemsettin Sak'ın vefatı, hem ailesini hem de sevenlerini derinden üzdü. Cenaze töreniyle ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Peki, İrem Sak'ın babası öldü mü? İrem Sak'ın babasının hastalığı neydi? İşte detaylar...

İREM SAK'IN BABASI ÖLDÜ MÜ?

İrem Sak'ın Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İREM SAK'IN BABASININ HASTALIĞI NEYDİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu İrem Sak'ın Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması nedeniyle kaldırıldığı Taksim'deki bir hastanede hayatını kaybetti. 75 yaşında vefat eden Dr. Şemsettin Sak'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar ise henüz paylaşılmadı.

İrem Sak ve babası, daha önce bir alışveriş merkezinde birlikte görüntülenmiş ve samimi anlarıyla dikkat çekmişlerdi. O dönemde basın mensuplarının, "Ünlü bir oyuncunun babası olmak nasıl bir his?" sorusunu yönelten gazetecilere Dr. Şemsettin Sak, "Kızımın sevilen bir oyuncu olmasından gurur duyuyorum, bu çok güzel bir duygu" şeklinde yanıt vermişti.

İrem Sak

İrem Sak