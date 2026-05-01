İranlı profesör Ghadir Golkarian: İran'da beklenen çöküş gerçekleşmedi

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ghadir Golkarian, Haberler.com’da ABD-İran-İsrail savaşını değerlendirdi. Golkarian, ABD ve İsrail’in hedeflerinin önemli kısmına ulaşamadığını, İran’da beklenen çöküşün gerçekleşmediğini ve savaşın ülkede beklenmedik bir dayanışma yarattığını söyledi.

ABD-İran- İsrail hattındaki savaşın seyrine ilişkin Haberler.com'da değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ghadir Golkarian, İran’daki toplumsal atmosferin dışarıdan görüldüğünden farklı olduğunu belirtti. İran’da halk desteğinin sürdüğünü ifade eden Golkarian, Hürmüz Boğazı’nın savaşın en kritik başlıklarından biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Orta Doğu’daki savaş yeni boyutlar kazanırken, İran içindeki toplumsal ve siyasi tablo da merak konusu olmaya devam ediyor. Haberler.com’a konuk olan Prof. Dr. Ghadir Golkarian, sahadaki dengeleri ve savaşın İran üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

“ABD VE İSRAİL HEDEFLERİNE TAM ULAŞAMADI”

Golkarian, savaşın başlangıcındaki beklentilerin büyük ölçüde karşılanmadığını belirterek, “ABD ve İsrail’in hedeflerinin önemli bir kısmı gerçekleşmedi” dedi. İran’ın kısa sürede zayıflayacağı yönündeki tahminlerin de boşa çıktığını ifade etti.

“İRAN’DA BEKLENEN ÇÖKÜŞ YAŞANMADI”

İran’daki iç dengelere dikkat çeken Golkarian, “İran’ın hızlı bir çöküş yaşayacağı yönündeki beklentiler gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı. Savaşın ülkede tam tersi bir etki yarattığını belirterek, bunun iç siyaseti doğrudan etkilediğini söyledi.

“SAVAŞ DAYANIŞMA YARATTI”

Golkarian, savaşın İran toplumunda beklenmedik sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, “Savaş, İran’da beklenmedik bir toplumsal ve siyasi dayanışma yarattı” dedi. Ayrıca “İran’da halk sokaklarda destek veriyor” sözleriyle toplumsal mobilizasyona dikkat çekti.

“HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK NOKTA”

Bölgesel dengeler açısından Hürmüz Boğazı’nın önemine değinen Golkarian, “ Hürmüz Boğazı, savaşın en kritik noktalarından biri” ifadelerini kullandı. Bu bölgedeki gelişmelerin küresel enerji piyasalarını ve savaşın gidişatını doğrudan etkileyebileceğini belirtti.

“TRUMP’IN MESAJLARI İÇ KAMUOYUNA”

ABD iç siyasetine dair değerlendirmelerde de bulunan Golkarian, “Trump’ın başarı vurgusu, iç kamuoyuna yöneliktir” dedi. Ayrıca Pete Hegseth’in kongrede sorgulanmasının ABD iç siyasetinde önemli bir kırılma yarattığını ifade etti. Ayrıca diplomasi trafiğine ilişkin de bilgi veren Golkarian, “İran 3 maddelik öneride bulundu, ABD’den yanıt gelmedi” diyerek taraflar arasındaki temasların henüz somut sonuç vermediğini söyledi.

Melis Yaşar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

