Haberler

İran'ın misillemesinde bir füze Tel Aviv'e isabet etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya misilleme olarak İran'dan ateşlenen ve "Demir Kubbe" hava savunma sistemini delen bir balistik füze, başkent Tel Aviv'e isabet etti. Üç dalga halinde fırlatılan yaklaşık 10 füzeyle gerçekleştirilen saldırı sonrası İsrail ordusu tehdidin sona erdiğini ve sığınaklardan çıkılabileceğini açıklarken, hava sahasının kapatılma ihtimaline karşı Ben Gurion Havalimanı'nın açık tutulmasına karar verildi.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıya yanıt olarak İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını bildirdi.

10 BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI

İsrail devlet televizyonu KAN, siyasi kademeye İran'ın fırlattığı füzelere ilişkin bilgi aktarıldığını kaydetti. Haberde, siyasi kademeye aktarılan verilere göre İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların sona erdiği ve ülke genelinde tüm bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceği açıklandı. Açıklamada, İran'dan atılan tüm füzelerin önlendiği ileri sürüldü.

BEN GURİON HAVALİMANI AÇIK KALACAK

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzeleri nedeniyle uçuşların durdurulduğu Ben Gurion Havalimanı'nın açık kalmasına karar verildiği bildirildi. Haberde, İran veya Lübnan'daki Hizbullah'tan gelen saldırıların yayılması durumunda, İsrail hava sahasının kapatılması ihtimaline karşı hazırlık yapıldığı kaydedildi.

TEL AVİV'E FÜZE DÜŞTÜ

İsrail'in hava savunma sistemi 'Demir Kubbe'yi delen bir İran füzesi, başkent Tel Aviv'de bir noktaya isabet etti. O anlar kameralara yansırken, ölen veya yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

FÜZELER ÜÇ DALGA HALİNDE ATEŞLENDİ

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu. İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmıştı.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! O tezahüratı duyunca anında eşlik etti

Kadıköy'de geceye damga vuran olay!
Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler

Kendisine oy vermeyenlere flaş sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

İran lideri sessizliğini tek cümlelik paylaşımla bozdu
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem bakan Çiftçi'yi hedef aldı

İsrailli bakandan hadsiz sözler: Erdoğan'ı hedef aldı
Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu
Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı

Korku dolu anlar! Yıldız futbolcu maç oynanırken yine yere yığıldı
İran, İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdü

İran, sınırımıza yakın noktada düşürdü! Enkazını bölge halkı buldu
İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu

Demir Kubbe delik deşik! İran kritik hava üssünü vurdu