İran'ın eski lideri Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı

ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camii'nde cenaze namazı kılındı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda yaşamını yitiren İran’ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney ve aile bireyleri için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi. İmam Humeyni Musalla Camisi’nde kılınan cenaze namazına İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer ile din adamları katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı