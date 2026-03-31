İran'da destek mitingleri sürüyor: Halk yağmura rağmen alanları terk etmedi

ABD ve İsrail’in koordineli saldırılarına hedef olan İran’da, halk hükümetin yanında olduğunu göstermek amacıyla meydanlara inmeyi sürdürüyor. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok stratejik noktada yağışlı havaya rağmen düzenlenen ve binlerce kişinin bir araya geldiği gösterilerde, saldırılara karşı "ulusal direnç" vurgusu yapılıyor.

  • İran'da ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşı halkın hükümete destek gösterileri devam ediyor.
  • Gösterilere Tahran başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi yağmura rağmen katıldı ve gece boyunca sürdü.
  • Gösterilerde İran bayrakları ve dini ile siyasi liderlerin görüntüleri taşındı, birlik ve dayanışma vurgulandı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta eşzamanlı şekilde İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta ikinci aya girilirken İran genelindeki geniş katılımlı gösteriler hız kesmeden devam ediyor. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde gece saatlerinde sokaklara çıkan binlerce kişi, meydanları doldurarak hükümete destek verdi.

YAĞMURA RAĞMEN MEYDANLAR DOLDU

Görüntülerde, olumsuz hava koşullarına rağmen kalabalığın dağılmadığı dikkat çekti. Yağış altında toplanan binlerce kişi, şemsiyeleriyle meydanları doldurarak gösterilere katılımın yüksekliğini ortaya koydu.

SEMBOLİK MESAJLAR

Kurulan dev ekranlarda dini ve siyasi liderlerin görüntüleri yer alırken, kalabalığın taşıdığı İran bayrakları ve çeşitli flamalar öne çıktı. Görsellerde, birlik ve dayanışma vurgusunun ön planda olduğu gözlendi.

GÖSTERİLER GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Paylaşılan videolarda, gösterilerin gece saatlerinde başladığı ve sabaha kadar devam ettiği görüldü. Şehir ışıkları altında toplanan kalabalıkların eş zamanlı sloganlar attığı anlar kaydedildi.

SALDIRILARA KARŞI SİVİL TEPKİ

İranlı kaynaklar, saldırıların ardından düzenlenen bu gösterilerin halkın ABD ve İsrail'e karşı tepkisini gösterdiğini belirtirken, devlet medyasında yayımlanan görüntülerde kitlesel katılımın ön plana çıkarıldığı görüldü.

Elif Yeşil
Haberler.com
Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, Dünya Kupası'na koşuyoruz

Canlı anlatım: Yıllar süren hasret bitiyor, Dünya Kupası'na koşuyoruz
Brent petrol, 105 doların altına geriledi

İran'ın sürpriz çıkışı, piyasaları alt üst etti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti

Şehrin göbeğinde kan donduran infaz
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Taraftarı sevinçten havalara uçuracak gelişme
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Taraftarı sevinçten havalara uçuracak gelişme
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var

Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var