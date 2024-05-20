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İran'da OHAL ilan edildi mi? İran OHAL ilan edilecek mi?

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Son dönemlerde yaşanan gelişmeler ışığında İran'da olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. İran'da OHAL ilanı gerçekleşecek mi, yoksa bu sadece bir spekülasyon mu? Bu konu hakkında kesin bir bilgi henüz paylaşılmamış olup, gelişmeler yakından takip ediliyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, dün akşam Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düştü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle saatler süren arama çalışmalarına Akıncı İHA'nın katılmasıyla helikopter enkazının yeri 15 saatin ardından tespit edildi. İran'da OHAL ilan edildi mi? İran'da OHAL ilan edilecek mi?

İRAN'DA OHAL İLAN EDİLDİ Mİ?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de içinde olduğu helikopter dün akşam saatlerinde Doğu Azerbaycan'da düştü. Saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, Türkiye'den hareket eden Akıncı İHA enkazın yerini tespit etti.

İran'da OHAL ilan edildi mi? İran OHAL ilan edilecek mi?

İRAN'DA OHAL EDİLECEK Mİ?

Ekipler enkaza ulaşırken, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da aralarında olduğu 9 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Tahran'da acil şekilde toplanan kabineden OHAL kararı çıktı.

İran'da OHAL ilan edildi mi? İran OHAL ilan edilecek mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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