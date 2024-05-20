İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir?

İbrahim Reisi, İran'ın 8. Cumhurbaşkanıdır. 1960 yılında İran'ın Khorasan eyaletinde doğmuştur. Hukuk eğitimi almış ve yargı kariyerine başlamıştır. İran'da yargı sisteminde çeşitli görevlerde bulunmuş ve 2019'dan itibaren de Yargı Erki Başkanı olarak görev yapmıştır. 2021 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafer kazanarak İran'ın cumhurbaşkanı olmuştur. İşte İbrahim Reisi'nin hayatına dair detaylar.

İBRAHİM REİSİ KİMDİR?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 14 Aralık 1960 tarihinde Meşhed'in Noghan bölgesinde doğdu. Hukukçu olan Reisi, 1979'daki devrimin ardından kariyerine 1981'de Kereç savcısı olarak başladı. Görevinde hızla yükselen Reisi, kısa sürede Tahran Başsavcı Vekilliği makamına oturdu. Reisi, 2004-2014 yılları arasında Başsavcı Yardımcılığı, 2014-2016 yılları arasında Başsavcılık ve 2019-2021 yılları arasında Başyargıçlık gibi çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca 1980'lerde ve 1990'larda Tahran Savcısı ve Savcı Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016'dan 2019'a kadar bir bonyad olan Astan Quds Razavi'nin Vasisi ve Başkanı oldu. Reisi, 3 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazası sonrası hayatını kaybetti. İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılan siyasi liderin dönüş yolunda helikopteri kaza kırıma uğrayarak dağlık bir alana düşmüştü. Akıncı İHA tarafından tespit edilen enkaz alanından yaşam belirtisi gelmedi. Olayın ardından araştırmalar hız kazandı.

İBRAHİM REİSİ ÖLDÜ MÜ?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs 2024'te Azerbaycan'dan dönüşü sırasında helikopteri düşmüş ve hayatını kaybetmiştir. Aynı helikopterde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da hayatını kaybetmiştir. Helikopterin düşme nedeni olumsuz hava koşulları olarak açıklanmıştır. Reisi'nin cumhurbaşkanlığı dönemi, İran'da iç ve dış politika alanlarında önemli değişikliklere neden olmuştur.