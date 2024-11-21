İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin başkentini Tahran'dan ülkenin güney sınırlarına, Basra Körfezi kıyılarına taşıma planları için çalışma başlattıklarını duyurdu. Peki, İran başkenti mi değişecek?

İRAN BAŞKENTİ Mİ DEĞİŞECEK?

İran Cumhurbaşkanı, "Ülkenin başkenti Tahran, çözülemeyen sorunlarla karşı karşıya. Ne yaparsak yapalım zaman kaybediyoruz. Dolayısıyla ülkenin ekonomik ve siyasi merkezini güneye ve denize yakın bir yere taşımaktan başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'in başkentin taşınması planlarını takip etmekle görevlendirildiğinin bilgisini paylaşarak, "Bu konunun göz ardı edilmesi, ülkeyi gelecekte çevre krizleri ve daha birçok sorunla karşı karşıya bırakabilir." dedi.

İran'da başkentin, yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip Tahran'dan başka bir şehre taşınmasına yönelik plan ilk olarak 25 Aralık 2013'te 290 sandalyeli mecliste 110 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Plan çerçevesinde oluşturulan konsey, başkent için "en iyi alternatifin neresi olacağı" konusunda çalışmalar yürütüyordu. Şu ana kadar bu konuyla ilgili adım atılamamıştı.

TAHRAN'IN TAŞINMASI

Yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip Tahran, 1788 yılından bu yana İran'ın başkenti olarak ülkenin yönetim merkezi olmaya devam ediyor. Ancak hızla artan nüfus ve büyüklük, Tahran'da altyapı sorunlarını ve çevresel zorlukları da beraberinde getiriyor. Hava kirliliği, su kıtlığı gibi problemler, başkentin taşınması gibi alternatif çözümleri gündeme getiriyor.