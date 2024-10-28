İp TV izlemek suç mu, kaçak maç izlemek suç mu, hapis cezası var mı?

Bilindiği gibi TBMM'de internet yayınlarını izleyenlerin, tespit edilip hapis cezası verilmesini öngören bir yasal düzenleme için bazı çalışmalar yapılmıştı. Peki, İp TV izlemek suç mu, kaçak maç izlemek suç mu, hapis cezası var mı?

İP TV İZLEMEK SUÇ MU?

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu son yaptığı açıklamada kaçak yayını engellemenin en büyük hedefleri olduğunu dile getirdi ve "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız" dedi.

"Türk Ceza Kanunu'nun 163. Maddesi olan "Karşılıksız Yararlanma Suçu" nun 2. Fıkrası gereğince, Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Kanunun bu maddesinden hareketle, evet IP TV ve/veya benzeri bir uygulama ile sahibinin rızası olmadan yayınlara erişen, kullanan ve yararlanan kişiler hakkında açılacak dava sonucunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya bunun yerine adli para cezası ile cezalandırılır."

"Kişinin daha önce HAGB'ye (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) tabi olan bir cezası varsa HAGB verilmez, bunun yerine 3000 TL adi para cezası verilir. (2024 itibariyle günlük cezaların 100 TL olduğunu belirtmek gerekir) Eğer kişinin daha önce işlediği ve HAGB kapsamına alınmış bir cezası yoksa, bu durumda doğrudan HAGB verilir. Sonuç olarak kişinin denetimli serbestlik kapsamında daha önce işlediği bir suç yok ise, doğrudan HAGB yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir, eğer işlediği ve HAGB kapsamında bir suç var ise bu durumda da 3.000 TL adli para cezasına hükmedilir."

Avukat Müge Doğan, ''Ceza Kanunu'muzda düzenlenen bir madde var bununla alakalı. İnternet üzerinden yayın yapan şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşların illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve buna şey sağlayanlar, menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç kapsamında yer almaktadır" dedi.

Doğan, "Kanun der ki; karşılıksız menfaat sağlama suçu, bu suçun da cezası, hem yayın yapanlar açısından, hem izleyenler açısından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor kanun" İfadelerine yer verdi.

ACUN ILICALI TEPKİ GÖSTERDİ

Acun Ilıcalı "IP TV'den kaçak yayın seyretmenin, hırsızlığın normalleştiği, insanların kaçak yayın seyrettiği zaman rahatsız olmadığı bir ortam görüyorum. Türk futbolu için üzülüyorum."