iOS 18 NE ZAMAN YAYINLANACAK? Apple iOS 18 ne zaman gelecek? Apple iOS 18 hangi telefonlarda olacak?

iOS 18 ne zaman yayınlanacak? Apple'ın her yıl merakla beklenen büyük güncelleme serilerinden biri olan iOS 18, iPhone kullanıcıları için büyük yenilikler getirmesi beklenen bir sürüm olarak öne çıkıyor. Apple kullanıcıları, yeni işletim sistemi iOS 18'in getireceği yenilikleri ve iyileştirmeleri merakla bekliyor. Peki, iOS 18 ne zaman yayınlanacak ve hangi yenilikler ile gelecek? Detaylar haberimizde...

iOS 18 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Apple, genellikle yeni iPhone modellerinin tanıtımıyla birlikte yeni iOS sürümünü de resmi olarak yayınlar. Bu bağlamda, iOS 18'in resmi sürümünün Eylül 2024'te iPhone 16 serisi ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

iOS 18 YENİ ÖZELLİKLLER NELER?

iOS 18'in büyük bir yeniden tasarım ve Apple Haritalar gibi uygulamalarda iyileştirmeler getireceği konuşuluyor. Aynı zamanda, yapay zeka tabanlı yeni işlevlerin, özellikle Siri ve diğer uygulamalarda daha fazla yer alması bekleniyor. Kullanıcı ara yüzünde daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve etkileşimli widget'lar gibi özelliklerin de iOS 18'in en dikkat çekici yenilikleri arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

iOS 18 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARDA OLACAK?

Apple, genellikle 5-6 yıl önceki iPhone modellerine kadar destek sunuyor. Bu nedenle, iOS 18'in iPhone 12 ve sonrası cihazlarla uyumlu olması bekleniyor. iPhone 11 ve öncesi modellerin ise bu güncellemeyi alamama ihtimali var.