iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler?

iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Apple, iOS 18.0.1 sürümünü dahili olarak test ediyor. Testleri bitirdikten sonra sürümü yayınlayacak olan Apple, ufak güncellemeler yapacak. Apple cihaz kullanıcıları ise merakla yeni güncellemede hangi özelliklerin değiştiğini merak ediyor. İşte iOS 18.1 özellikleri…

iOS 18.1 NE ZAMAN GELECEK?

iOS 18.0.1'in ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Apple küçük güncellemeler yapacağı için bu sürümü 1-2 hafta içinde yayınlaması bekleniyor.

18.1 Apple'ın yapay zeka (AI) özelliklerini sunan ilk güncelleme olacağı düşünülüyor. 18.1'le birlikte Apple Intelligence'ın bazı özellikleri iPhone 16 serisi ve iPhone 15 Pro'lar tarafından kullanılabilecek.

iOS 18.1 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, WWDC etkinliğinde tanıttığı yapay zeka özelliklerini iOS 18.1 ile kullanıcılarla buluşturuyor. Metin düzenleme, biçimlendirme ve fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırma gibi işlevler öne çıkıyor. Ayrıca, kullanıcılar otomatik anı filmleri oluşturabilecek ve doğal dil ile arama yapabilecek.

Apple Intelligence adı verilen bu platformun verimli çalışması için cihazlarda en az 4GB boş alan gerekiyor. Siri'nin geliştirilmiş versiyonu ve Mail, Mesajlar uygulamalarına eklenen akıllı yanıt özellikleri de güncellemede yer alıyor.

Yapay zeka özellikleri, iPhone 16 ve iPhone 15 Pro modellerinin yanı sıra M1 işlemcili iPad ve Mac'lerde de kullanılabilecek. Şu an sadece İngilizce dilinde desteklenen bu özelliklerin, 2025'te diğer dillere yayılması planlanıyor, ancak Türkçe henüz desteklenmiyor.