İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2024! İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İokbs Bursluluk Sınavı sonuçlarını bekleyenlerin heyecanı devam ediyor. Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçları nasıl sorgulanacak? İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınav, 5, 6, 7, 8. sınıf ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için yapılmıştı. Şimdi gözler, sonuçların açıklanacağı Mayıs ayına çevrildi.İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları bekleniyor. Sonuçlar, 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Öğrenci velileri, istedikleri takdirde Sınav Sonuç Belgesini elektronik ortamda alabilecek ve okul müdürlüklerinden mühürlü ve imzalı olarak temin edebilecek.

İOKBS 2024 BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN ALINIR?

Öğrenci burslarıyla ilgili, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri uyarınca, bursluluk sınavını kazanarak okula kayıt yaptıran öğrenciler, tarih izleyen Ekim ayının başından itibaren burs almaya hak kazanır.

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI