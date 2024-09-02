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İntikam Vakti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İntikam Vakti filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İntikam Vakti filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İntikam Vakti konusu, özeti ve İntikam Vakti oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İntikam Vakti filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İntikam Vakti filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İntikam Vakti filmini izleyecek olanların merak ettiği İntikam Vakti konusu nedir, İntikam Vakti oyuncuları kimler ve İntikam Vakti özeti gibi konuları inceliyoruz.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İntikam Vakti, oğlunun intikamını almaya çalışan gizemli bir adamın hikayesini konu ediyor. Gizemli adam H, varlıklı ve güçlüdür. Ancak tüm bunlara rağmen esrarengiz adam H, Los Angeles'ta her hafta milyonlarca dolar taşıyan zırhlı bir araç şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Ancak karşılaştıkları bir soygun girişimi karşısında soğukkanlılığı ve silah kullanımında sergilediği ustalık, geçmişine dair kimi soruların sorulmasına yol açar. Herkes onun çalışmasından memnundur ancak kimse onun neden bu şirkete girdiğini bilmemektedir. H'nin şirkette çalışmasının tek nedeni ise oğlunun ölümüne neden olanlardan intikam almaktır.

Jason Statham: Patrick "H" Hill/Mason Hargreaves

Holt McCallany: Haiden "Bullet" Blaire, Fortico firmasında koruma

Josh Hartnett: "Boy Sweat" Dave Hancock, Fortico firmasında koruma

Jeffrey Donovan: Jackson Ainsley, eski astsubay asker

Scott Eastwood: Jan, Jackson komutasındaki eski asker

Andy García: FBI Ajanı King

Eddie Marsan: Terry Rossi, Fortico firmasında yönetici

Niamh Algar: Dana Curtis, Fortico firmasında koruma

Babs Olusanmokun: Moggy, Hargreaves'in adamı

Cameron Jack: Brendan, Hargreaves'in adamı

Osman Demir
Osman Demir
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