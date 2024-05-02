Türkiye'de milyonlarca öğrencinin gündemine giren konulardan biri, yeni müfredatın hangi sınıfları kapsayacağı oldu. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredat taslağının yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler, hangi sınıfların etkileneceğini ve integral dersinin kaldırılıp kaldırılmadığını merak etmeye başladılar. Bu yeni müfredatın detayları ve içeriği, eğitim camiasında geniş bir tartışma konusu haline gelmiştir. Peki, İntegral kaldırıldı mı? İntegral müfredattan kaldırıldı mı, neden kaldırıldı?

İNTEGRAL KALDIRILDI MI?

Yayınlanan taslakta, ortaöğretim matematik ders programı kapsamında 12. sınıflarda işlenen integral konusunun müfredattan çıkarıldığı belirtiliyor. Bunun yerine, limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı bir şekilde ele alınacağı görülüyor. Bu değişiklik, matematik ders programında dikkate değer bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor ve öğrencilerin bu konularda daha derinlemesine bilgi sahibi olmalarını amaçlıyor olabilir.

DERS SAATLERİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı, Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkat çekerek, haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konuları sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı. Bakan, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi. Bu açıklamaya göre, okullarda ders saatleri kısalacak gibi görünmüyor, ancak müfredatın içeriği daha sadeleştirilmiş olacak.