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Instagram yasaklandı mı, kaldırıldı mı, neden açılmıyor? Instagram'a erişim engeli neden getirildi?

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BTK'dan Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından "Instagram yasaklandı mı, kaldırıldı mı, neden açılmıyor?" soruları gündeme geldi. Instagram erişim kısıtlaması nasıl kalkar ve Instagram erişim sorunu nasıl çözülür sorularına yanıt aranıyor. Peki, BTK Instagram'a erişim engeli neden getirdi?

Instagram yasaklandı mı, kaldırıldı mı? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. Instagram'a erişim engeli neden getirildi? Detaylar haberimizdedir…

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

Instagram yasaklandı mı, kaldırıldı mı, neden açılmıyor? Instagram'a erişim engeli neden getirildi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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