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Instagram Türkiye erişim engeli ne zaman kalkar? Instagram açılmadı! Ne zaman düzelecek?

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Son zamanlarda Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Kullanıcılar, Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası ve ne zaman sona ereceğini merak etmeye başlamışlardı. Şu anda Instagram açılmış değil. Peki, Instagram Türkiye erişim engeli ne zaman kalkar?

Instagram erişim engeli ne zaman kalkar? Son zamanlarda Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Kullanıcılar, Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası ve ne zaman sona ereceğini merak etmeye başlamışlardı. Şu anda Instagram açılmış değil. Peki, Instagram Türkiye erişim engeli ne zaman kalkar? Detaylar...

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKAR?

Türkiye'den Instagram'a erişim engeli sürüyor. Instagram'a gelen erişim engeli sonrası bugün Instagram temsilcileri ile yapılan görüşme sonrası erişim engelinin kaldırılması bekleniyordu. İddialara göre saat 19.00'da erişim engelinin kaldırılacağı ifade edilmişti. Ancak saat 19.00 olmasına rağmen Instagram'a erişim engeli henüz kaldırılmadı.

Instagram Türkiye erişim engeli ne zaman kalkar? Instagram açılmadı! Ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM KARARI KABİNE SONRASI AÇIKLANABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTK'nın sosyal medya platformu Instagram'a getirdiği erişim engeline ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan "Bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Terör örgütleri sosyal medya platformlarında at koşturuyor. Bu platformlarda milletimizin inancına hakaret ediliyor. Arzu edilen iş birliklerini henüz tesis edemedik. Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterirlerse sorun çözülür" ifadelerini kullandı.

AK Parti programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Sosyal medya şirketleri militanlaştılar. İsrail'i eleştiren basit bir cümleye bile hemen sansür uygulamayı kendileri için görev adlettiler. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizm ile karşı karşıyayız. Heniye'nin şehadeti bize düşünce ve ifade hürriyetinin sınırlarını batılı ülkelerde İsrail'in kaprislerinin belirlediğini göstermiştir.

Amerika ve Avrupa'daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni mesele Türkiye olunca, vatandaşlarımızın mağduriyeti olunca, bizdeki katalog suçlarla mücadele olunca bilinçli bir şekilde esirgiyorlar. Arzu edilen iş birliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik.

Türkiye egemenlik hakları çerçevesinde bir adım atıyor, bir tedbir uyguluyor ancak şirketlerden önce meselenin önüne arkasına bakmayan muhalefet partileri hemen ayağa kalkıyor. Sosyal medya platformlarının rezilliklerini eleştirmeyenler, bu platformların estirdikleri faşizme laf etmeyenler nefes nefese klavye başına geçip sosyal medya hesaplarından Türkiye'yi şikayet sırasına giriyorlar.

Sosyal medya platformlarının arz ettiği tehlikelere işaret etmek asla sansürcülük değildir. Asıl sansürcülük bunlara gözlerini kapamaktır. Biz böyle bir tutarsızlığın içinde yer almayacağız. Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ticaretiyle, hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterirlerse sorun çözülür."

Bugün Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı halen sürüyor. Erdoğan, toplantısı sonrası açıklama yapacak. Instagram'ın kaderinin de toplantı sonrası belli olması bekleniyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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