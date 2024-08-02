Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram kapatıldı mı?

2 Ağustos Cuma Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak? Instagram'a neden girilmiyor, sebebi ne? BTK'dan gelen Instagram erişim engeli ile kullanıcıların merakla araştırdığı konu haline gelen Instagram neden kapatıldı, neden kısıtlandı soruları ve daha fazlasının cevabı haberimizde…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi. 31 Temmuz'da İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, Haniye'nin ölümü sonrasında taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkat çekerek, "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu, çok açık ve net bir sansür girişimidir," ifadelerine yer vermişti.

Bu paylaşımın ardından, BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenildi ve kurumdan yapılan açıklamada, "Instagram, katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı," ifadeleri kullanıldı. Erişim engelinin ne kadar süreceğine dair bir açıklama ise yapılmadı.