ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı

ABD ve Rusya'dan 'Suriye' adımı
Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen isim için karar!
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı

Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri
Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Mart Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Mart Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya devi Instagram, teknik sorunlar veya yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşayabiliyor. 10 Mart Pazartesi tarihinde Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun kaynağını merak ediyor. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Mart Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Günümüzde birçok kişi, haberleri, güncel olayları ve sosyal etkileşimleri Instagram üzerinden takip etmektedir. Ancak, platformun teknik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman çökme durumları meydana gelebilmektedir. Bu durumda kullanıcılar, hesaplarına erişimde zorluk yaşayabilir, güncellemeleri göremez veya paylaşımlarda bulunamazlar. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Mart Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detaylar haberimizde..

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm aramakta. İnstagram tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 10 Mart Pazartesitarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Mart Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

ABD ve Rusya'dan 'Suriye' adımı
img

30 yıl önce bulunmuştu: Paha biçilemiyor
img

Cezalı teknik direktörün maçı izlemek için bulduğu yöntem şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı
Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Cimbom'dan kritik galibiyet
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.