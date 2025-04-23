"23 Nisan Instagram'a neden girilmiyor?" sorusu, hem mobil uygulama hem de web sürüm üzerinden yaşanan bağlantı sorunları nedeniyle gündeme geldi. Kullanıcılar uygulamanın yavaşladığını, bazı gönderilerin yüklenmediğini ve DM'lerin gitmediğini bildiriyor. Peki, Instagram çöktü mü? 23 Nisan Instagram'a neden girilmiyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

23 Nisan 2025 tarihinde bazı kullanıcılar, Instagram'a erişimde sorunlar yaşadıklarını bildirdiler. Ancak, bu tarihte Instagram'ın global çapta bir çökme yaşadığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Instagram son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler: