Instagram çöktü mü? 23 Eylül Salı Instagram neden açılmıyor?

"Instagram çöktü mü?" sorusunun ardından, "23 Eylül Instagram neden açılmıyor?" aramaları Google'da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Kullanıcılar, hem mobil hem masaüstü cihazlardaki erişim sorunlarının nedenlerini araştırıyor. Konuyla ilgili tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya çapındaki dijital servis takip platformları, 23 Eylül 2025 tarihinde Instagram sunucularında geniş çaplı bir kesinti yaşanmadığını duyurdu. Kullanıcıların yaşadığı erişim sorunlarının daha çok bölgesel veya geçici teknik arızalardan kaynaklandığı belirtildi. Özellikle büyük şehirlerde artan veri trafiğinin kısa süreli bağlantı gecikmelerine yol açtığı ifade edildi.

Daha önce 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde dünya genelinde birçok kullanıcı benzer erişim sorunları yaşamış ve bu durum sosyal medya ile arama motorlarında geniş yankı bulmuştu. Ancak 23 Eylül'deki problem, önceki büyük kesintilerden farklı olarak sınırlı kullanıcıyı etkileyen kısa süreli bir aksaklık olarak kayıtlara geçti.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Instagram, dünya çapında milyonlarca kullanıcının içerik paylaştığı ve iletişim kurduğu önemli bir platformdur. Zaman zaman yaşanan teknik sorunlar nedeniyle kullanıcılar kısa süreli erişim problemleriyle karşılaşabiliyor. 23 Eylül Salı günü de benzer erişim aksaklıkları rapor edilirken, teknik ekiplerin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram erişim problemlerinin ardından birçok kullanıcı platforma neden bağlanamadığını merak etmeye başladı. Resmi bir açıklama henüz yapılmazken, ilk bulgular sorunun bazı kullanıcıların internet bağlantısı veya cihaz ayarlarından kaynaklanabileceğine işaret ediyor. Teknik ekipler ise olası daha geniş altyapı sorunlarını araştırmayı sürdürüyor.