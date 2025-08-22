Instagram çöktü mü? 22 Ağustos Instagram'a neden girilmiyor?

22 Ağustos sabahından itibaren birçok kullanıcı, Instagram çöktü mü? sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle Türkiye'de bazı kullanıcıların "Instagram'a neden girilmiyor?" sorusunu sorması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Instagram bugün neden açılmıyor? Dünya genelinde büyük bir çökme mi yaşandı, yoksa sorun kullanıcı kaynaklı mı? Merak edilen bu soruların yanıtı için resmi açıklamalar ve anlık durum raporları incelendi. Gelen bilgilere göre, 22 Ağustos Instagram erişim sorunu geniş çaplı bir çökme değil; çoğu durumda internet bağlantısı, uygulama güncellemeleri veya cihaz ayarlarından kaynaklanan bireysel sorunlar öne çıkıyor. Peki, Instagram çöktü mü? 22 Ağustos Instagram'a neden girilmiyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde uygulamaları izleyen siteler, 22 Ağustos 2025 itibarıyla Instagram sunucularında büyük çaplı bir sorun yaşanmadığını doğruluyor. Daha önce 14 Temmuz ve 20 Temmuz tarihlerinde yaşanan kısa süreli erişim problemleri gibi toplu bir kesinti bulunmuyor.

Instagram son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler:

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Instagram 22 Ağustos 2025 itibarıyla çökmüş değil, normal şekilde çalışıyor. Eğer siz Instagram'a giriş yapamıyorsanız sorun büyük ihtimalle cihazınızdan veya internet bağlantınızdan kaynaklanıyor.

