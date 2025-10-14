Instagram çöktü mü? 14 Ekim Salı Instagram neden açılmıyor?

14 Ekim Salı sabahı, milyonlarca kullanıcı "Instagram kapandı mı?" sorusuyla gündeme geldi. Hem mobil uygulama hem de masaüstü sürümde yaşanan erişim problemleri, Google'da "Instagram neden açılmıyor?" aramalarının hızla artmasına yol açtı. Kullanıcılar, kesintinin nedenini öğrenmek için yoğun bir şekilde araştırma yaptı. Konuyla ilgili son gelişmeler haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

14 Ekim 2025 Salı günü Instagram'da yaşanan erişim problemleriyle ilgili uluslararası dijital servis izleme platformlarından açıklamalar yapıldı. İncelemeler sonucunda platform sunucularında küresel bir arıza ya da genel bir kesinti olmadığı belirtildi. Kullanıcıların karşılaştığı sorunların büyük oranda bölgesel internet trafiği yoğunluğu ve geçici teknik aksaklıklardan kaynaklandığı ifade edildi.

Özellikle büyük şehirlerde artan veri akışı, kısa süreli bağlantı sorunlarına yol açtı. Daha önce benzer tarihlerde yaşanan sorunlara kıyasla, 14 Ekim'deki kesinti daha az sayıda kullanıcıyı etkiledi. Instagram teknik ekipleri ise hızlı müdahale ile sorunu kısa sürede çözdü.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Dünyanın milyarlarca kullanıcısına hizmet veren Instagram, zaman zaman teknik zorluklarla karşılaşabiliyor. 14 Ekim Salı sabahı bazı kullanıcılar platforma erişimde güçlük yaşadı; içerik yenilenmedi, hikayelere erişimde sorunlar gözlendi.

Bu aksaklıkların ardından Instagram teknik ekibi hızla devreye girdi. Şirket, kullanıcı deneyimini normale döndürmek için sorunları tespit edip çözüm sürecini hızlandırdığını duyurdu.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Erişim sorunlarının ardından kullanıcılar platformdaki problemin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da uzmanlar, bu sorunların geniş çaplı sistem arızasından ziyade kullanıcı taraflı teknik problemlerden kaynaklandığını belirtiyor.

İnternet bağlantısındaki kopmalar, DNS ayarlarındaki hatalar ve cihaz önbelleği gibi etkenler benzer sorunlara neden olabiliyor. Instagram teknik ekipleri altyapıyı yakından izlemeye devam ediyor. Kesin neden ve çözümle ilgili resmi bilgilendirmelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.