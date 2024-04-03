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İnsta ne zaman düzelir, İnstagram düzeldi mi?

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3 Nisan tarihinde Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, popüler sosyal medya platformuna giriş yapamıyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 3 Nisan İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? İnsta ne zaman düzelir, İnstagram düzeldi mi?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram kullanıcıları, bugün akşam saatlerinde platforma erişimde sorunlar yaşamaya başladı. Özellikle yorum yapma konusunda sıkıntılar yaşayan kullanıcılar, platformun çöktüğünü düşünmeye başladı. Ancak şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.

Instagram'ın çöküp çökmediğini anlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Bağlantı Sorunları: İnternet bağlantınızda bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Eğer internet bağlantınızda bir sorun varsa, Instagram'a erişimde sıkıntı yaşayabilirsiniz.

2. Uygulama Güncellemesi: Instagram uygulamanızın en son sürümde olduğundan emin olun. Eğer güncel bir sürümü yoksa, uygulamayı güncelleyerek sorunu çözebilirsiniz.

3. Farklı Bir Tarayıcı veya Cihaz Deneyin: Eğer Instagram'a bilgisayar üzerinden erişiyorsanız, farklı bir tarayıcı deneyin. Mobil cihaz kullanıyorsanız, başka bir cihaz üzerinden de bağlanmayı deneyebilirsiniz.

Eğer yukarıdaki adımları takip etmenize rağmen Instagram'da sorun yaşamaya devam ediyorsanız, büyük olasılıkla genel bir sorun söz konusu olabilir. Bu durumda, bir süre bekleyip sonra tekrar denemek en iyi çözüm olabilir. Ayrıca, Instagram'ın resmi destek kanallarını kullanarak sorununuzu iletebilirsiniz.

İNSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

İnstagram uygulaması için son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir ve bildirimler devam etmektedir:

İnsta ne zaman düzelir, İnstagram düzeldi mi?

Osman Demir
Osman Demir
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