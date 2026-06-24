İngiltere’de 500'den fazla anne ve bebeğin etkilendiği sağlık skandalı patladı

İngiltere, tarihinin en büyük yenidoğan skandalıyla çalkalanıyor. Nottingham’daki iki büyük hastanede yıllarca süren korkunç ihmaller, personel yetersizliği ve kötü muamele nedeniyle yüzlerce anne ve bebeğin hayatı karardı. Hazırlanan resmi rapor, akılalmaz skandalları gün yüzüne çıkardı.

13 YIL BOYUNCA DEVAM ETTİ

İngiltere’de sağlık sisteminin (NHS) merkezinde yer alan iki büyük hastanede yaşanan ve yıllarca sümen altı edilen skandallar zinciri, 3 yıllık bağımsız bir soruşturmanın ardından tüm çıplaklığıyla deşifre edildi. Doğum uzmanı Donna Ockenden liderliğinde hazırlanan 401 sayfalık tarihi rapor, 13 yıl boyunca 444 kadının ve 76 yenidoğanın yetersiz, hatalı ve kötü bakım nedeniyle ağır zararlar gördüğünü, birçoğunun ise hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

"DOKTORLAR FARKLI DAVRANSA BUGÜN HAYATTA OLACAKLARDI"

Rapora göre, 2006-2024 yılları arasında hayatını kaybeden 27 annenin durumu mercek altına alındı ve bunlardan 6’sının doğrudan tıbbi bakım hataları nedeniyle öldüğü netleşti. Daha da acısı, uzman heyet eğer doktorlar ve ebeler zamanında ve doğru müdahale etseydi, bugün hayatta olabilecek 31 yenidoğanın "önlenebilir" hatalar yüzünden öldüğünü vurguladı. Bebeklerin kalp atışlarının izlenmemesi ve riskli vakaların doktorlara gizlenmesi gibi ihmaller, ölü doğumlara ve kalıcı hasarlara yol açtı.

SKANDALIN PERDE ARKASI: BEBEĞİN CENAZESİNİ ÇÖPE ATTILAR!

Raporda yer alan bazı detaylar ise adeta kan dondurdu. Otopsisi tamamlanan bir kız bebeğin cansız bedeninin, laboratuvar çalışanları tarafından "yanlışlıkla tıbbi atık" sayılarak çöpe atıldığı belgelendi. Ayrıca doğum sancısıyla hastaneye başvuran kadınların içeri alınmamak için diretildiği, feryat eden annelere personelin "İlk bebeğin mi? Git evinde ağrı kesici al, sıcak banyoya gir, kendini topla" diyerek bağırdığı ve tıbbi yardımda bulunmadığı ortaya çıktı. Hastane içinde ise kıdemli personelin diğer çalışanlara zorbalık yaptığı toksik bir çeteleşme ortamı kurulduğu anlaşıldı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNDEN RADİKAL ADIM: İFADE VERMEYENE 2 YIL HAPİS

Skandalın patlak vermesinin ardından İngiltere Sağlık Bakanlığı acil eylem planı açıkladı. Hastalara bağımsız bir ikinci tıbbi görüş alma hakkı tanıyan "Martha Kuralı" tüm doğum servislerinde zorunlu hale getirildi. Ayrıca, bundan sonra doğum hizmetlerine yönelik soruşturmalarda bilgi saklayan veya ifade vermeyi reddeden mevcut ya da eski sağlık çalışanlarına 2 yıla kadar hapis cezası getirilmesi kararlaştırıldı.

TÜRKİYE'DEKİ "YENİDOĞAN ÇETESİ" VAKASINI HATIRLATTI

İngiltere’yi sarsan bu acı tablo, akıllara Türkiye’de büyük infial yaratan " Yenidoğan Çetesi" skandalını getirdi. Türkiye’deki olayda, bebeklerin maddi kazanç ve SGK’dan usulsüz gelir elde etmek amacıyla gereksiz yere özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı ve ihmaller zinciriyle ölümlerine yol açıldığı ortaya çıkmıştı. İngiltere’deki skandal ise sistemik bir çürüme, kurumsal körlük ve personelin vicdani ihmalleri üzerinden benzer bir yenidoğan trajedisi olarak dünya tıp tarihine geçti.