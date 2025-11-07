Haberler

İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırmasının ardından İngiltere'den de dikkat çeken bir hamle geldi. Hükümet kanadından yapılan açıklamada İngiltere'nin Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımları kaldırdığı ifade edildi.

  • İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı.
  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin hazırladığı Şara ve Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul etti.
  • BMGK kararına 14 üye evet oyu verdi, Çin çekimser kaldı.

İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi kritik bir karara imza attı. Avrupa ülkesi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı.

MALİ YAPTIRIMLARA MARUZ KALMIŞLARDI

Karar İngiliz hükümetinin resmi internet sitesinden de duyurulurken, her 2 isim de geçmiş dönemde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik mali yaptırımlara maruz kalmıştı.

İLK HAMLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KURULU'NDAN

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu da dün akşam ABD'nin hazırladığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul etti.

14 ÜYE "EVET" DEDİ, ÇİN ÇEKİMSER KALDI

ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, BMGK'ye getirdiği, Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul edildi. Karara 14 BMGK üyesi "evet" derken Çin ise çekimser kaldı.

"GÜÇLÜ BİR SİYASİ MESAJ GÖNDERİYOR"

Karardan sonra konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BMGK üyelerine teşekkür ederek, "Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor." dedi. Waltz, Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğinde, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Aralık 2024'ten bu yana terörizm ve uyuşturucuyla mücadele, kimyasal silah kalıntılarının ortadan kaldırılması, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etme taahhütlerini yerine getirmek için sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi.

Associated Press'in (AP) dün yayımladığı haberde, Sara'nın Beyaz Saray'a ziyareti öncesi ABD'nin BMGK'de Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar taslağı metni üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Karar taslağının BMGK'de kabul edilmesi için 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

500

