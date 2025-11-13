İngiltere Sırbistan hangi kanalda? İngiltere Sırbistan maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

İngiltere Sırbistan maçı hangi kanalda? İngiltere Sırbistan Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi İngiltere Sırbistan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İngiltere Sırbistan maçını hangi kanal veriyor? İşte İngiltere Sırbistan maçı yayın bilgisi!

İNGİLTERE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam, İngiltere Millî Futbol Takımı ile Sırbistan Millî Futbol Takımı arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu mücadelesi büyük bir öneme sahip. Ev sahibi İngiltere, grup lideri olarak sahaya çıkıyor ve bu maçla beraber doğrudan katılma yolunda önemli bir avantaj elde etme fırsatına sahip. Sırbistan ise puan kayıplarını kapatmak ve liderlik iddiasını sürdürebilmek için kazanmak zorunda.

İngiltere bakımından tablo oldukça parlak. Grubundaki maçlardan tamamını kazanan İngiltere, henüz gol bile yememiş durumda. Bu istatistik takımın kontrolü elinde tuttuğunun en açık göstergesi. Teknik direktörü, oyuncu rotasyonunu doldururken bu tip kritik maçlarda güçlü bir kadro çıkarmayı planlıyor: hem üst düzey oyuncular hem de dinamizmiyle dikkat çeken gençler sahada yer alacak. Deplasman baskısını sahasında hissetmeyecek olmanın avantajı ile İngiltere, oyunu kendi lehine çevirmek isteyecek.

Sırbistan ise ev sahibi avantajını olmadan deplasmana çıkıyor ve bu tür büyük deplasmanlarda zorlandığı geçmişten gelen bir gerçek. Takım disiplinli oynamak zorunda; çünkü erken bir gol yemeleri halinde İngiltere'nin oyunu ele geçirmesi çok kolay olacak. Sırbistan'ın hücum tarafında zaman zaman etkili çıkışlar yapabileceği, özellikle geçiş oyunlarında şans yaratabileceği belirtiliyor. Ancak savunmadaki açıklarını kapatmaları şart.

Geçmişte iki takım arasında oynanan maçlar İngiltere'nin üstünlüğünü gösteriyor: Sırbistan karşısında önceki mücadelede İngiltere deplasmanda 5-0 gibi farklı bir galibiyet almıştı. Bu sonuç, psikolojik olarak da önemli bir üstünlük anlamına geliyor. İngiltere bu maçta da benzer kontrolü sağlamayı hedefleyecek.

İngiltere Sırbistan maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. İngiltere Sırbistan maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

İNGİLTERE SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Sırbistan maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.