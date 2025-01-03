İngilizce aşk sözleri! En anlamlı, özel, duygusal İngilizce aşk sözleri | En güzel İngilizce romantik aşk sözleri nelerdir?

İngilizce aşk sözleri, derin anlamları ve evrensel etkisiyle sevginizi ifade etmek için harika bir seçenektir. Birçok kişi, İngilizce duygusal aşk sözlerini araştırıyor. İngilizce aşk sözleri ilişkinizi güçlendirebilir. En derin hislerinize tercüman olacak bu duygusal ve romantik cümlelerle sevdiğiniz kişiye unutulmaz bir mesaj bırakabilirsiniz. İşte, İngilizce aşk sözleri! En anlamlı, özel, duygusal İngilizce aşk sözleri...

EN ANLAMLI, ÖZEL VE DUYGUSAL İNGİLİZCE AŞK SÖZLERİ

"You are the sunshine of my life."

(Sen hayatımın güneşisin.)

"I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you."

(Seni kim olduğun için değil, seninle birlikteyken kim olduğum için seviyorum.)

"You're my heart, my soul, my everything."

(Sen benim kalbim, ruhum, her şeyimsin.)

"In your smile, I see something more beautiful than the stars."

(Gülüşünde yıldızlardan daha güzel bir şey görüyorum.)

"You are the missing piece I've been searching for all my life."

(Sen, hayatım boyunca aradığım eksik parçamsın.)

"Every love story is beautiful, but ours is my favorite."

(Her aşk hikayesi güzeldir, ama benim en sevdiğim bizimkisi.)

"With you, I feel like the luckiest person in the world."

(Seninle dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorum.)

"I can't promise to fix all your problems, but I can promise you won't face them alone."

(Tüm sorunlarını çözmeyi vaat edemem, ama onları tek başına yaşamayacağını vaat edebilirim.)

"You are my dream come true."

(Sen, gerçekleşen hayalimsin.)

"I never knew love until I met you."

(Seni tanıyana kadar aşkın ne olduğunu bilmiyordum.)

"If I had a flower for every time I thought of you, I could walk through my garden forever."

(Seni düşündüğüm her an için bir çiçeğim olsaydı, sonsuza kadar bahçemde yürüyebilirdim.)

"Being with you is my favorite place to be."

(Seninle olmak, en sevdiğim yer.)

"You're the best thing that ever happened to me."

(Hayatıma olan en güzel şey sensin.)