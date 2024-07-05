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İnek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İnek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İnek Şaban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İnek Şaban konusu, özeti ve İnek Şaban oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İnek Şaban filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İnek Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İnek Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği İnek Şaban konusu nedir, İnek Şaban oyuncuları kimler ve İnek Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

İNEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Manavda çıraklık yapmakta olan Şaban bir gün sevdiği kızın başlık parasını ödemek için Almanya'ya gitmek üzere havalimanına gider. Ne var ki, Şaban'ı kaleci Bülent sanan Kara Mithat'ın adamları Şaban'ı yaka paça Mithat'a götürürler. Şaban, Bülent'in yerine maçlara çıkar, maçlarda aklına manavda attığı karpuzlar gelir ve kalede adeta devleşir. Filmin sonlarına doğru Bülent geri döner ve gerçek anlaşılır.

İNEK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER

İlk gösterim tarihi: 1978

Yönetmeni: Osman F. Seden

Senaryo: Osman F. Seden, Berrin Giz

Ülke: Türkiye

Yapımcı: Kemal Sunal; Fatma Girik

Oyuncular

Kemal Sunal - Kaleci Bülent / İnek Şaban

Defne Yalnız - Zeliha

Yavuz Karakaş - Arap Nuri

Saadet Gürses - Ayşe

Dinçer Çekmez - Kara Mithat

Osman F. Seden - Kulüp Başkanı

Zeki Sezer - Doktor

Abdi Algül - Kara Mithat'ın Adamı

Macit Flordun - Antrenör

Nermin Özses - Ayşe'nin Annesi

Kudret Karadağ - Mardinli Arif'in Adamı

Ali Şen - Bekir Efendi

Mehmet Uğur - Arap Nuri'nin Adamı

İbrahim Kurt - Jilet Rıza'nın Adamı

Baykal Kent - Manda

İbrahim Uğurlu - Kara Mithat'ın Adamı

Orhan Elmas - Menajer Kayhan

Nuri Tuğ - Bahçıvan Kadir

Süheyl Eğriboz - Jilet Rıza

Cevdet Balıkçı - Arap Nuri'nin Adamı

Çetin Başaran - Kara Mithat'ın Adamı

Hakkı Kıvanç - Karpuzcu

Ali Demirel - Kumarbaz

Seyfettin Karadayı - Kulüp Yöneticisi

Çekimleri:

İnek Şaban filmi, 1978 yılında çekildi ve vizyona giriş tarihi olarak ise 1 Şubat 1979 tarihi tercih edildi. İstanbul'da çekilen filmin içerisinde o sene oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçından görüntüler de kullanıldı.13 Mar 2021

Osman Demir
Osman Demir
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