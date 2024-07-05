İnek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İnek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İnek Şaban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İnek Şaban konusu, özeti ve İnek Şaban oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İnek Şaban filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan İnek Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İnek Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği İnek Şaban konusu nedir, İnek Şaban oyuncuları kimler ve İnek Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.
İNEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Manavda çıraklık yapmakta olan Şaban bir gün sevdiği kızın başlık parasını ödemek için Almanya'ya gitmek üzere havalimanına gider. Ne var ki, Şaban'ı kaleci Bülent sanan Kara Mithat'ın adamları Şaban'ı yaka paça Mithat'a götürürler. Şaban, Bülent'in yerine maçlara çıkar, maçlarda aklına manavda attığı karpuzlar gelir ve kalede adeta devleşir. Filmin sonlarına doğru Bülent geri döner ve gerçek anlaşılır.İNEK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER
İlk gösterim tarihi: 1978
Yönetmeni: Osman F. Seden
Senaryo: Osman F. Seden, Berrin Giz
Ülke: Türkiye
Yapımcı: Kemal Sunal; Fatma Girik
Oyuncular
Kemal Sunal - Kaleci Bülent / İnek Şaban
Defne Yalnız - Zeliha
Yavuz Karakaş - Arap Nuri
Saadet Gürses - Ayşe
Dinçer Çekmez - Kara Mithat
Osman F. Seden - Kulüp Başkanı
Zeki Sezer - Doktor
Abdi Algül - Kara Mithat'ın Adamı
Macit Flordun - Antrenör
Nermin Özses - Ayşe'nin Annesi
Kudret Karadağ - Mardinli Arif'in Adamı
Ali Şen - Bekir Efendi
Mehmet Uğur - Arap Nuri'nin Adamı
İbrahim Kurt - Jilet Rıza'nın Adamı
Baykal Kent - Manda
İbrahim Uğurlu - Kara Mithat'ın Adamı
Orhan Elmas - Menajer Kayhan
Nuri Tuğ - Bahçıvan Kadir
Süheyl Eğriboz - Jilet Rıza
Cevdet Balıkçı - Arap Nuri'nin Adamı
Çetin Başaran - Kara Mithat'ın Adamı
Hakkı Kıvanç - Karpuzcu
Ali Demirel - Kumarbaz
Seyfettin Karadayı - Kulüp Yöneticisi
Çekimleri:
İnek Şaban filmi, 1978 yılında çekildi ve vizyona giriş tarihi olarak ise 1 Şubat 1979 tarihi tercih edildi. İstanbul'da çekilen filmin içerisinde o sene oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçından görüntüler de kullanıldı.13 Mar 2021