İnci Taneleri yayından kaldırıldı mı? İnci Taneleri neden yayınlanmıyor?

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, 2 hafta boyunca yayınlanmayacak. Peki, İnci Taneleri yayından kaldırıldı mı? İnci Taneleri neden yayınlanmıyor?

İNCİ TANELERİ YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü yetişmediği için yayınlanmayacak. Dizinin gelecek hafta seyirciyle buluşması planlanan bölümü de Ramazan Bayramı nedeniyle olmayacak.

İNCİ TANELERİ NEDEN YAYINLANMIYOR?

Şenol Sönmez'in yönettiği dizinin aynı zamanda senaryosunu da Yılmaz Erdoğan yazıyor. Dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün danslarına Ramazan ayı boyunca yer verilmeme kararı alınmıştı.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Dilber, oğlundan ayrı kalmanın üzüntüsünü tekrar yaşarken Zahir izini kaybettirmeyi başarır. Piraye, öğrendikleri karşısında Azem ile arasına mesafe koymaya karar verir. Azem, Piraye'nin soğukluğunu fark etse de nedenini anlayamaz. Kızının adresini resmi kaynaklardan bulmak için sonuna dek çabalayan Azem, çaresiz kalınca hiç istemediği bir yola başvurur. Ve bu yol onu kızına dair bir ipucuna ulaştırır. Ancak, öğrendikleriyle başka bir bilinmeze doğru savrulacaktır.