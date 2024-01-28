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İnci Taneleri yasaklanıyor mu? İnci Taneleri yayından kaldırılacak mı RTÜK?

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Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, başrollerini Hazar Ergüçlü'nün üstlendiği ve Dilber karakteriyle öne çıkan "İnci Taneleri" dizisinin kaldırılması için yapımcıya dava açacaklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını açıkladı. Demir, dizinin Ankara kültürünü yanlış tanıttığını belirtti. Peki, İnci Taneleri yasaklanıyor mu? İnci Taneleri yayından kaldırılacak mı RTÜK?

Dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen İnci Taneleri dizisi, payvon sahneleri ile yankı uyandırdı. Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, dizinin Ankara ve Ankara kültürünü yanlış yansıttığını belirterek, yapımcıya dava açacaklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını açıkladı. Peki, İnci Taneleri yasaklanıyor mu? İnci Taneleri yayından kaldırılacak mı RTÜK?

İNCİ TANELERİ YASAKLANIYOR MU?

Tanıtım videosunun yayınlandığı günden beri adından söz ettiren İnci Taneleri dizisi, dün akşam ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizideki pavyon sahneleri ve danslar ise büyük yankı uyandırdı. Bu durum ise bazı kesimlerin tepkisini çekti.

PAYVON SAHNELERİNİN KÖTÜ ÖRNEK OLDUĞUNU VURGULADILAR

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, pavyon görüntüleriyle dizi reklamı yapıldığını, ana karakterin fragmanda giydiği elbisenin bir internet sitesine koyulduğunu ve aynı gün tükendiğini belirtti. "Pavyon dansları kursu" açılmasına da tepki gösteren Demir, bu durumun genç kızları özendirdiğini ve Ankara için bir utanç olduğunu vurguladı.

"YAYINDAN KALDIRILMASI İÇİN KANUNİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Durakmedya'ya konuşan ve dizinin yayından kaldırılması için harekete geçtiklerini belirten Demir, "Pavyon kültürü Ankara için övünülecek, ön plana çıkarılacak bir konu değildir. Hatta Ankara denilince akıllara pavyonun gelmesi bu başkentimiz Ankara için bir utançtır. Pavyonlar ahlaki düşüklüğün, kadın sömürüsünün, mafyalaşmanın, çürümüşlüğün merkezleridir. Dizilerle filmlerle ön plana çıkarıp allayıp pullayarak özendirecek başka şey bulamayan zihniyetler! Milli Mücadelenin merkezi olan Ankaramızın pavyon kültürü ile değil, bir ülkenin kurtuluşu ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli unsuru olan, Oğuz kültürünün bugünlere kadar gelmesine ve yaşanmasına vesile olan SEYMENLİK kültürü ile anılması için elimden geleni yapacağım. Dizinin yayından kaldırılması için kanuni haklarımızı arayacağım."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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