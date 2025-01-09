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İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kanalı, günü mü değişti?

İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kanalı, günü mü değişti?
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Yılbaşı haftasında televizyon programlarında bazı değişiklikler yaşandı. Bazı diziler yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşurken, bazıları ise tekrar bölümü ile veya hiç yayına girmeden haftayı geçirdi. Bu durum, dizileri takip eden izleyiciler tarafından merak konusu oldu ve yayın akışındaki bu değişikliğin sebepleri araştırıldı. Peki, İnci Taneleri neden yok, günü mü değişti? 2025İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı haftasında televizyon dizileri izleyicileri şaşırttı. Bazı diziler yeni bölümü ile ekrana gelirken, bazıları tekrar bölümü ile veya hiç yayına girmeden haftayı geçirdi. Bu durum izleyiciler tarafından merak edildi ve sebep araştırıldı. İnci Taneleri neden yok, günü mü değişti?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilber, Zahir'i öldürecek mi?

Dilber, Zahir'in ona olan aşkından ve takıntısında son noktaya gelinir. Dilber, eline bıçağı alır ve Zahir'in üzerine yürür. Cihan ise bir aşk öpücüğünün peşindedir!

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

Yayın akışı:

İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kanalı, günü mü değişti?


İNCİ TANELERİ BU HAFTA YOK MU?

Kanal D yayın akışına göre İnci Taneleri dizisi, yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Yayın akışına göre, dizi saatinde Efsane yerli filmi izleyici karşısına çıkacak. Dolayısıyla dizinin yeni bölümü 16 Ocak 2025 Perşembe günü yayınlanacak

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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