İnci Taneleri ne zaman başlayacak? Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren dizinin yeni sezon tarihi büyük ilgi görüyor. İnci Taneleri ne zaman başlayacak sorusu, dizinin hayranları kadar televizyon yayınlarını takip eden kullanıcılar tarafından da araştırılıyor. Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini üstlendiği yapım, ilk sezonu ile büyük ses getirmişti. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak ve hangi gün ekranlara dönecek?

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İnci Taneleri dizisi ilk sezonunu 25 Ocak 2024'te başlatmış ve 30 Mayıs 2024'te sezon finali yapmıştı. Dizinin ilk sezonundaki dramatik hikayesi ve oyuncu kadrosu, büyük beğeni toplamıştı. Bu nedenle, İnci Taneleri ne zaman başlayacak sorusu sezon finalinden itibaren sıkça sorulmaya başladı.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON EN ZAMAN?

Dizinin 2. sezon tarihi için çeşitli tahminler yapılmış olsa da, Kanal D tarafından yapılan resmi açıklamaya göre İnci Taneleri 10 Ekim 2024'te başlıyor. Yeni sezonun ilk bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek.