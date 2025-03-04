Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi

Kurtlar Vadisi müziğiyle eylem yapıp mega kentte hayatı felç ettiler
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim

İnci Taneleri Gözde Gürkan kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında, nereli?

İnci Taneleri Gözde Gürkan kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyunculuk kariyeri ile birlikte hayatını da İtalya'ya taşıyan ünlü oyuncu Can Yaman ile hakkında çıkan haberlerin ardından kısa süre içerisinde merak konusu haline gelen ünlü oyuncu Gözde Gürkan, oyunculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Gözde Gürkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar...

Son dönemde sosyal medyada ve magazin dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olan Gözde Gürkan, İnci Taneleri dizisindeki oyunculuk performansıyla öne çıkıyor. Sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Gözde Gürkan, oyunculuk kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Gözde Gürkan kaç yaşında, nereli ve hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? İşte, Gözde Gürkan hakkında merak edilen detaylar…

GÖZDE GÜRKAN KİMDİR?

Gözde Gürkan, 1988 yılında Bursa'da doğmuş olup, oyunculuk eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. Kariyerine 2015 yılında "Kara Sevda" dizisiyle adım atan Gözde Gürkan, sonrasında "Adını Sen Koy", "Darısı Başımıza" ve "Emanet" gibi sevilen dizilerde rol almıştır.

İnci Taneleri Gözde Gürkan kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında, nereli?Gözde Gürkan

Hem televizyon projelerinde hem de tiyatro oyunlarında başarılı performanslar sergileyen Gürkan, oyunculuk yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Son dönemde, ünlü oyuncu Can Yaman ile el ele görüntülenmesiyle magazin gündemine gelmiş ve ikilinin sevgili olduğu iddiaları basında geniş yankı bulmuştur. Ancak hem Gözde Gürkan hem de Can Yaman, bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmamıştır.

GÖZDE GÜRKAN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

  • Adını Sen Koy (2016-2018)
  • Darısı Başımıza (2018)
  • Emanet (2020-2021)
  • İnci Taneleri

Filmleri:

  • Aşk Çağırırsan Gelir (2020)
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları
img

Kayıplar büyüyünce en zenginler listesi altüst oldu
img

Savaş uçağı tatbikat sırasında kayboldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'

Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyük gerileme yaşandı

Aracını satmak isteyene kötü haber
Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

Vadi hayranlarını yıkan sözler
Dünyaca ünlü aktör Richard Gere: ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var

Ödül töreninde sarf ettiği cümle Trump'ı sinirden kudurtacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.