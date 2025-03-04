İnci Taneleri Gözde Gürkan kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında, nereli?

Son dönemde sosyal medyada ve magazin dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olan Gözde Gürkan, İnci Taneleri dizisindeki oyunculuk performansıyla öne çıkıyor. Sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Gözde Gürkan, oyunculuk kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Gözde Gürkan kaç yaşında, nereli ve hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? İşte, Gözde Gürkan hakkında merak edilen detaylar…

GÖZDE GÜRKAN KİMDİR?

Gözde Gürkan, 1988 yılında Bursa'da doğmuş olup, oyunculuk eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. Kariyerine 2015 yılında "Kara Sevda" dizisiyle adım atan Gözde Gürkan, sonrasında "Adını Sen Koy", "Darısı Başımıza" ve "Emanet" gibi sevilen dizilerde rol almıştır.

Gözde Gürkan

Hem televizyon projelerinde hem de tiyatro oyunlarında başarılı performanslar sergileyen Gürkan, oyunculuk yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Son dönemde, ünlü oyuncu Can Yaman ile el ele görüntülenmesiyle magazin gündemine gelmiş ve ikilinin sevgili olduğu iddiaları basında geniş yankı bulmuştur. Ancak hem Gözde Gürkan hem de Can Yaman, bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmamıştır.

GÖZDE GÜRKAN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Adını Sen Koy (2016-2018)

Darısı Başımıza (2018)

Emanet (2020-2021)

İnci Taneleri

Filmleri: