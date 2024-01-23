İnci Taneleri'nin setinden kareler yayınlandı! Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri'nin fragmanları gündem yaratmaya devam ediyor. Peki, İnci Taneleri Dilber kim? İnci Taneleri Dilber gerçekte kim?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ DİLBER KİM?

İnci Taneleri Dilber karakterini Hazar Ergüçlü canlandırıyor.

Hazar Ergüçlü'nün dizideki rolünün en önemli bölümlerinden olan pavyondaki dans sahneleri için adeta kampa girerek özel ders aldığı ortaya çıktı. Anadolu Ateşi'nde de eğitmen ve dansçı olarak uzun yıllar görev alan oyuncu Elif Erol'dan ders alan Hazar Ergüçlü'nün prova görüntüleri ilk kez Kanal D Ana Haber'de ekrana geldi. Hazar Ergüçlü, 'Dilber' için haftanın en az dört gününü ve uzun saatlerini çalışmalara ayırdı. Dans eğitiminin yanı sıra 'zil' çalmayı da öğrenen Ergüçlü, Elif Erol ile uzun saatler süren provalar yaparak karakterin tüm mimiklerine kadar çalıştı. Hatta güzel oyuncu kendi sosyal medya hesabından Elif Erol ile bir de fotoğraf paylaştı. Dizideki tüm dans koreografileri kendisine ait olan Elif Erol oyuncu olarak da kadroda yer alıyor. Elif Erol, Ergüçlü ile pavyon sahnelerinde yer alan diğer oyunculara da dans, ifade ve mimik dersi veriyor. Ergüçlü'nün Elif Erol ile çalışmaları devam ediyor.

"Yıllardır bu işi yapıyormuş gibiydi "Hazar Ergüçlü'nün Ezo'dan dans dersi aldığına dair çıkan haberlere de noktayı koyan Erkal Sonel "Hazar Ergüçlü Ezo'dan kesinlikle ders almadı. 4 ay kadar BKM'nin profesyonel dans hocası olan Elif Erol, Hazar Ergüçlü'yü çalıştırdı. Hazar Ergüçlü rolünü o kadar iyi oynadı ki sanki yıllardır bu işi yapıyormuş gibi... Bu karakter de kendisine yakışmış." şeklinde ifade etti. BKM dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.