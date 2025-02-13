İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri 32. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem'in hayat mücadelesi devam ediyor! Azem apar topar hastaneye kaldırıldıktan sonra hayat mücadelesine devam ediyor, bu sırada geçmiş Azem ve diğerleri için gümbür gümbür gelmeye devam etmekte!

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem büyük sırları itiraf ediyor!

Azem için de çocukları için de hayatlarının en önemli anı gelmiştir artık. Yıllardır ailelerinin üzerine çöken, hepsini bir yana savuran sır açığa çıkar. Gerçekler hem Cihan hem de Nehir için çok ağırdır. Azem herkes için büyük bir şok yaratan sırrı söyledikten sonra ortadan kaybolur.

Dilber, Azem için çok endişelenir. Piraye bir yandan Azem'in büyük sırrının öğrenmenin şokunu yaşarken diğer yandan şirketteki pozisyonunu korumanın yollarını aramaktadır. Cihan kızgın olmasına rağmen sevgisi ağır basar ve babasını arar. Nehir ne yapacağını nereden başlayacağını bilemez. Azem herkesten ve kendinden uzak bir yere gitmiştir. Artık tüm sırlardan arınmış yeni bir yol vardır herkesin önünde.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.