İnci Taneleri CANLI izle! 17 Ekim İnci Taneleri 19. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem, kızının yanında olabilecek mi?

Dilber ve Azem hayatın kendileri için yaptığı planlardan dert yanarken bir taraftan da umut etmekten asla vazgeçmezler. Azem, kızı Nehir'in yakınında olmak ister.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem, yıllar sonra kızıyla karşılaşmanın sevincini yaşarken Dilber ise zor günler geçiriyor.

Azem, yıllar sonra Nehir ile karşı karşıya geliyor. Cihan, ablası ve babası arasında nasıl bir denge kuracak? Nehir, evlilik arifesinde babasını düğününe çağırmayarak öfkesini devam ettirir. Nehir, babasını affedebilecek mi? Dilber, Yıldız ve Zerre, Zahir'in saldırısının ardından büyük bir şok yaşar. Zahir, vurulur ve Dilber'in başı belaya girer. Dilber, çareyi Azem'e sığınmakta bulur. Azem, Dilber'i korumakla kalmayıp ona nasihatler vermeye devam eder.

Diğer yandan, Piraye'nin kafası hiç olmadığı kadar karışıktır ve Azem'e karşı büyük bir öfke besler. Ayça, Azem'in sessiz gidişiyle hem annesini hem de tüm hayatını yok saymaya başlar. Ayça'nın sınava girecek olması Azem ve Piraye'yi tekrar bir araya getirir. Azem, katil olmadığını kurduğu derin cümlelerle anlatmaya çalışır. Piraye; kızı, kaygıları ve gururu arasında sıkışmış bir karar vermek zorundadır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

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