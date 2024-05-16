İnci Taneleri CANLI izle! 16 Mayıs İnci Taneleri 15. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir, Azem ile görüşecek mi?

Zahir'in dönüşü Dilber'i tedirgin etmiştir. Azem'in soruları ise Dilber'i bir kere daha sinirlendirir. Diğer taraftan düğün hazırlıkları yapan Nehir, ailesi konusunda sınanır. Kardeşi Cihan ile buluşan Nehir, babası Azem ile de görüşecek mi?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, babasıyla yüzleşecek mi?

Azem, Nehir ile ilgili ipuçlarının peşindeyken ailesini tamamen geride bırakan Nehir için geçmiş artık gizlenemeyecek kadar yakındır. Cihan, Reyyaz'ın himayesi altına girerken, Ayça, annesi ve öğretmeni için hayaller kurmaya başlamıştır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.